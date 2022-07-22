Глава МI-6 заявил, что из Европы выслали только "половину российских шпионов"

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Глава службы внешней разведки Великобритании МI-6 Ричард Мур заявил, что из Европы были высланы 400 российских дипломатов, что якобы составляет лишь половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием.
При этом он не привел никаких доказательств в пользу своих расчетов и не дал объяснений на этот счет.
"По всей Европе была выслана примерно половина, по последним подсчетам, <...> сотрудников российской разведки, действующих под дипломатическим прикрытием. Это, вероятно, наполовину сократило их способность вести свою деятельность по шпионажу в Европе", – цитирует его выступление на конференции по безопасности в американском Аспене газета The Guardian.
Ряд европейских стран объявили о массовой высылке российских дипломатов после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Как отмечал замминистра иностранных дел России Евгений Иванов, в лидерах по высылке дипломатов РФ оказались Польша, Германия, Словения, Словакия, Хорватия, Франция, Италия и Испания. По его словам, после таких мер восстановление дипломатических отношений России и Запада будет трудным и долгим.
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