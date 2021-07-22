Глава МИД Украины пригрозил России реваншем по "Северному потоку – 2"

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Достигнутые Вашингтоном и Берлином соглашения по "Северному потоку – 2" не остановят борьбу Киева против российского газопровода. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти для того, чтобы максимально защитить Украину", – приводит его слова РИА Новости.

Глава украинского МИД добавил, что у Киева еще остались вопросы к западным партнерам по поводу имплементации данного договора.

Накануне Соединенные Штаты и Германия заключили соглашение по "Северному потоку – 2". В частности, Берлин взял на себя обязательства добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если она будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.

В бундестаге такой подход назвали неприемлемым. По словам главы комитета немецкого парламента по экономике и энергетике Клауса Эрнста, тот факт, что Германия в рамках соглашения с США должна занять агрессивную позицию по отношению к России, является недопустимым для Берлина.

Он также критически оценил посыл, согласно которому Россия может использовать энергоресурсы в качестве оружия: политик подчеркнул, что подобным раньше занимался Вашингтон, а не Москва.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что некоторые пункты Москва может приветствовать, в то время как другие положения сомнительны – например, те, что касаются обвинений во вредоносных действиях.