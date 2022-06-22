Представитель Франции заявил, что ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС не будет

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Министр-делегат по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что ускоренных шагов по вступлению Украины в Европейский союз не будет. Об этом сообщает RT.
Он уточнил, что в ближайшие дни Украине дадут статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Однако государство ждут длительные переговоры.
"Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определенными условиями... Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений", – отметил Бон.
Он пояснил, что каждое государство, изъявившее желание вступить в ЕС, должно соответствовать строгим требованиям, среди которых борьба с коррупцией, верховенство закона и разнообразие мнений в средствах массовой информации.
28 февраля текущего года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Заполненную анкету он передал в апреле. 8 июня большинство депутатов Европарламента проголосовали за предоставление стране соответствующего статуса.
Экс-глава оппозиционной бельгийской "Народной партии" Мишель Модрикамен выразил мнение, что принятие Украины в Евросоюз займет не менее 15 лет. По его словам, страны – члены Евросоюза могут наложить вето на вступление в любой момент процесса.
Лидер Соединенных Штатов Джо Байден назвал в свою очередь вероятным вступление Украины в Евросоюз. Американский лидер добавил, что его возможный визит на Украину будет зависеть от того, создаст ли это дополнительные трудности для украинской стороны.
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