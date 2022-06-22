В Белом доме прокомментировали слова Пескова о плененных на Украине наемниках из США

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В Белом доме прокомментировали слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможном наказании для двух плененных на Украине американских наемников, сообщает RT.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине.
Он добавил, что в Штатах все еще пытаются узнать больше об этих двух лицах.
Накануне Дмитрий Песков не исключил, что американских наемников, задержанных на Украине, в ДНР могут приговорить к смертной казни. При этом он подчеркнул, что решение должен принимать суд, Кремль в это не планирует вмешиваться.
Песков добавил, что попавшие в плен в Донбассе американцы обвиняются в наемничестве, действие Женевской конвенции на них не распространяется.
Ранее британские СМИ сообщили о том, что двое бывших американских военнослужащих – 39-летний Александер Дрюке и 27-летний Энди Уинх – попали в плен под Харьковом. 16 июня в Госдепе заявили, что США готовы к контактам с Россией по поводу задержанных американских граждан, отправившихся на Украину для участия в боевых действиях.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Количество западных наемников на Украине продолжило сокращаться
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