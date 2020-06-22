Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Фото: скриншот видео youtube.com/Mtavari Arkhi

Грузинский журналист Георгий Габуния снова отметился резким высказыванием в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Arkhi и грубо обратился к главе Российской Федерации.

Ранее Габуния прокомментировал ситуацию с задержанием россиянина, которое провели сотрудники Службы госбезопасности Грузии. Мужчину подозревают в подготовке заказного убийства журналиста.

По словам Габунии, на фоне этой ситуации его мнение о Путине не изменилось и стало "даже хуже". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал всю историю не соответствующей действительности.

Скандальную известность грузинский журналист приобрел летом 2019 года, когда в эфире телеканала "Рустави-2" обругал Путина и его родственников. Впоследствии, после смены руководства канала, Габунию уволили.

