Общественник заявил о начале процедуры признания Навального иноагентом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Генпрокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании экс-главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом) Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) иноагентом. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

По его мнению, Навальный станет иностранным агентом в скором времени.

"Направление нашего запроса из Генпрокуратуры не в московскую прокуратуру, не в полицию, а сразу в Минюст говорит о том, что мы все делаем по закону и началась процедура по признанию Навального иноагентом", – подчеркнул собеседник издания.

Бородин добавил, что Навальный все еще публикует в социальных сетях комментарии и видео, которые дискредитируют спецоперацию и органы власти. Поэтому, уверен он, Навальный заплатит штраф, а при дальнейших нарушениях он окажется фигурантом нового уголовного дела.

"И тогда можно будет уже ставить вопрос о закрытии всех его социальных сетей", – подытожил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Ранее Алексей Навальный заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделили дело по статье о терроризме.

Навального задержали в январе 2021 года по возвращении из Германии за нарушение испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию. Год спустя политика внесли в перечень террористов и экстремистов.