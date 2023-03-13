Песков назвал элементом политизации вручение премии "Оскар" фильму "Навальный"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что вручение премии "Оскар" фильму "Навальный" может быть элементом политизации.

Ранее стало известно, что кинопроект режиссера Дэниэла Роэра "Навальный" был признан лучшим документальным фильмом. Журналисты попросили пресс-секретаря главы государства прокомментировать решение американской киноакадемии.

"Но, хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо не знаком", – сказал он.

Ранее американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии "Оскар". Главную награду получила картина "Все везде и сразу".

Стало известно, что "Навальный" получил награду как лучший документальный фильм, а "Заклинателей слонов" отметили как лучшую документальную короткометражку.



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