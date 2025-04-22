Медведев рекомендовал чешскому хоккеисту Гашеку "аккуратнее переходить дорогу"

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рекомендовал бывшему чешскому хоккеисту Доминику Гашеку "аккуратнее переходить дорогу" и "не пить пива в непроверенных местах". Таким образом политик отреагировал на жалобу спортсмена на свою публикацию, сообщает ТАСС.

Чешский хоккеист ранее заявил, что отправил официальные письма руководству Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). В них он рассказал, что "бывший президент России Медведев угрожал убить" его.

Так Гашек отреагировал на пост политика, посвященный рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина. В своей публикации зампред Совбеза России съязвил о возможной реакции Гашека, который известен своими антироссийскими заявлениями. Медведев отметил, что после рекорда Овечкина в НХЛ стоит ждать суицида чешского спортсмена.

Помощник замглавы СБ России Олег Осипов, в свою очередь, подчеркнул, что, по мнению Медведева, Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания – "русофобией в форме бреда преследования".

Ранее чешский хоккеист заявлял, что в соревнованиях за рубежом не может участвовать ни один представитель России. Также Гашек требовал от международных хоккейных лиг и федераций направить Украине сотни миллиардов долларов.