Канада передала Украине тяжелую артиллерию

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Канада передала силам безопасности Украине тяжелую артиллерию и гаубицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны страны.

В частности, Киеву переданы гаубицы М777 и боеприпасы к ним. Кроме того, Канада отправила дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf.

В ведомстве добавили, что также завершается процесс передачи бронированных транспортных средств, которые вскоре отправят на Украину.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности поставок оружия на Украину из запасов бундесвера практически исчерпаны. По его словам, сейчас власти создают специальный фонд для хорошего вооружения армии и масштабно инвестируют в возможности бундесвера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

