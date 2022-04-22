США направят Киеву ударные беспилотники – Пентагон

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США предоставят Украине новые тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost в составе нового пакета военной помощи. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, это по сути новая модель, которая ранее находилась в разработке.

"Эта беспилотная система разработана для тактических операций, то есть, по большей части для ударов по целям, но не только", – приводит ТАСС слова Кирби.

Кроме того, Кирби заявил, что руководство Пентагона безуспешно пытались связаться с Россией в течение нескольких недель. Он добавил, что российские санкции против американских должностных лиц не влияют на попытки установить двусторонние контакты в военной сфере.

Ранее Байден объявил о выделении военной помощи Украине на сумму более 800 млн долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны. Президент США подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать поддержку Киеву в сфере передачи разведданных.

Помимо этого, по словам представителя Пентагона, США не будут участвовать в эвакуации населения из Мариуполя. Отмечается, что Америка не будет присутствовать для этого ни на земле, ни в воздухе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

