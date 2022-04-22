США направят Киеву ударные беспилотники – Пентагон

Фото: depositphotos/icholakov01
США предоставят Украине новые тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost в составе нового пакета военной помощи. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, это по сути новая модель, которая ранее находилась в разработке.
"Эта беспилотная система разработана для тактических операций, то есть, по большей части для ударов по целям, но не только", – приводит ТАСС слова Кирби.
Кроме того, Кирби заявил, что руководство Пентагона безуспешно пытались связаться с Россией в течение нескольких недель. Он добавил, что российские санкции против американских должностных лиц не влияют на попытки установить двусторонние контакты в военной сфере.
Ранее Байден объявил о выделении военной помощи Украине на сумму более 800 млн долларов. По его словам, средства пойдут на усиление возможностей Киева вести бои на востоке страны. Президент США подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать поддержку Киеву в сфере передачи разведданных.
Помимо этого, по словам представителя Пентагона, США не будут участвовать в эвакуации населения из Мариуполя. Отмечается, что Америка не будет присутствовать для этого ни на земле, ни в воздухе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин
заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США направят Киеву ударные беспилотники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: