Лавров заявил, что обстановка в Афганистане влияет на безопасность во всем регионе

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Трудная обстановка в Афганистане влияет на безопасность во всем регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В контексте региональной безопасности мы затронули тему Афганистана. Ее же мы обсуждали сегодня в первой половине дня на видеоконференции в формате "Центральная Азия+Россия". Сложная обстановка в этом государстве, я имею в виду Афганистан, безусловно, оказывает влияние на положение во всем регионе", – приводит ТАСС слова Лаврова.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что американские политтехнологи ставят перед НАТО задачу максимально затянуть конфликт на Украине, чтобы превратить его для России в подобие Афганистана.
По словам Нарышкина, США и подавляющее большинство стран НАТО не готовы вступать в прямое вооруженное противостояние с Россией, предпочитая ограничиться оказанием Киеву моральной и материальной поддержки. При этом ожесточенность конфликта на Украине свидетельствует, что на кону стоит не только судьба киевского режима, но и политическое устройство всего мира, полагает он.
Спецпредставитель РФ встретился с коллегами из расширенной тройки по Афганистану
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