Посол России в США ведет в Москве активнейшие консультации – Захарова

Захарова прокомментировала дипломатические отношения с США и Чехией

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов проводит весьма активные консультации в Москве, заявила Москве 24 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Консультации с нашим послом (в США Анатолием Антоновым. – Прим. ред.) сейчас активнейшим образом проходят в России", – сказала Захарова.

Антонова пригласили на консультации в Москву 17 марта после того, как президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США, и признался, что считает Путина "убийцей".

22 марта посол провел двухчасовые консультации в МИД РФ. Позднее Антонов сообщил, что целью его приезда в Москву является обсуждение с руководством страны перспектив развития отношений между Москвой и Вашингтоном.