В МИД РФ прокомментировали отъезд посла США в Вашингтон

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В МИД РФ надеются, что посол США в России Джон Салливан с пользой проведет время в Вашингтоне, и в результате проведенных там консультаций Штаты сформируют свою позицию, которая позволит не заводить отношения между двумя странами в тупик. Об этом Москве 24 заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, звучало много версий относительно цели поездки американского посла в США.
"Были версии, что он долго не был на родине, была версия относительного того, что он хочет повидаться с родными. Прозвучала из Белого дома и госдепартамента версия и о консультациях. Мне кажется, что деятельность и перемещения американского посла должны комментировать в Вашингтоне. Мы о своей позиции сказали четко – уровень двусторонних отношений требовал того, чтобы оба посла провели консультации", – сказала Захарова.
Она добавила, что сейчас в России активным образом проходят консультации с послом РФ в США. Захарова выразила надежду, что и американский посол с пользой проведет время в Вашингтоне и будет сфокусирован на консультациях со структурами, курирующими вопросы двусторонних отношений.
Захарова прокомментировала дипломатические отношения с США и Чехией
22 апреля посол США в Москве Джон Салливан отправился в Вашингтон. В американской дипмиссии подтвердили, что он покинул посольство.
16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с Салливаном порекомендовал ему отправиться на консультации в Вашингтон.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс не стал напрямую признавать, что Салливан возвращается в Штаты для консультаций по рекомендации Москвы в связи с обострением двусторонних отношений.
В МИД РФ объявили, что десять сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая. Также заместителю посла Соединенных Штатов вручена нота об объявлении их персонами нон грата в столице.
Такая мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против некоторых сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке.
До этого в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан. Это произошло после того, как американская сторона ввела новые санкции против России.
Они включали высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, ограничения для шести технологических компаний, а также запрет для финансовых организаций Соединенных Штатов на покупку долговых ценных бумаг у ЦБ РФ и Минфина РФ.
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