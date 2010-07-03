Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на выборах

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В воскресенье вечером генеральный секретарь НАТО поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, передает ТАСС.

Йенс Столтенберг оставил запись на своей странице в Twitter. Политик назвал Украину ценным партнером НАТО и написал, что ожидает продолжения сотрудничества.

Второй тур президентских выборов завершился на Украине. Участки закрылись в 21 апреля в 20:00.

По данным ЦИК Украины, по результатам обработки 5,59% протоколов, Зеленский набрал 71,87% голосов, Порошенко – 25,80%.

Сообщается, что явка во втором туре составила 62,02% с учетом данных 198 окружных комиссий из 199. В первом туре явка составила 62,08%.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал "задачу номер один" на посту президента Украины. Таковой он считает возвращение арестованных в России моряков.

Он также анонсировал "мощную информационную войну", за счет которой рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.

В штабе Зеленского отметили, что приоритетом во внешней политике будут контакты с Россией. Однако пока неизвестно, кто будет вести переговоры с российскими властями.

Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских военных корабля, обвинив их в незаконном пересечении границы РФ в Керченском проливе. Суд арестовал всех находившихся на судах 24 моряков.