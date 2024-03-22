Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект ближневосточной резолюции США

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Россия и Китай применили право вето в Совбезе ООН и заблокировали представленный США проект ближневосточной резолюции, в которой "определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня", однако нет соответствующего требования или призыва. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за документ проголосовали 11 из 15 членов СБ ООН. Резолюция определяет необходимость прекращения огня для защиты мирных граждан всех сторон конфликта и поддерживает международные дипломатические усилия, которые направлены на достижение этого в привязке к освобождению остающихся заложников.

Документ отвергает действия, уменьшающие территорию сектора Газа, в том числе путем официального или неофициального создания буферных зон, осуждает призывы к перемещению населения палестинского анклава и "отвергает любые попытки демографических или территориальных изменений" в нем.

Более того, резолюция "требует", чтобы движение "ХАМАС и иные вооруженные группы немедленно предоставили гуманитарный доступ ко всем остающимся заложникам". По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, документ должен содержать "требование" или "призыв", а не "определение необходимости".

В свою очередь, постпред Соединенных Штатов в ходе заседания СБ ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что США, Катар и Египет круглосуточно работают в регионе с целью добиться немедленного прекращения огня. Она полагает, что страны близки к этому, однако пока не достигли момента, передает ее слова РИА Новости.

Ранее член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззал заявил, что переговоры о временном перемирии в Газе продолжаются, но идут тяжело. По его мнению, Израиль предлагает такой режим перемирия, с которым палестинцы не могут согласиться. Кроме того, присутствие в анклаве военных ЦАХАЛ препятствует возвращению перемещенных лиц обратно в свои дома, добавил Наззал.

Конфликт на Ближнем Востоке вошел в горячую фазу в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы из сектора Газа в направлении Израиля выпустили тысячи ракет и захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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