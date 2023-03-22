В ГД назвали варварством возможное использование Киевом снарядов с обедненным ураном

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Использование Украиной снарядов с обедненным ураном можно расценивать как варварство. Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Мы помним, как страны НАТО применяли эти боеприпасы в Югославии и сколько людей после этого болели онкологическими заболеваниями. Мы понимаем, что это есть не что иное, как геноцид", – заявил политик.

О намерении передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы с обедненным ураном ранее сообщило правительство Великобритании. В заявлении парламента Соединенного королевства указывалось, что вооружения будут переданы Киеву вместе с танками Challenger 2.

Снаряды с обедненным ураном являются токсичными и канцерогенными. Помимо того, что они могут заражать местность распространения и провоцировать онкологические заболевания, урановая пыль, выделяемая при взрыве снарядов, может навредить экипажу, который в момент разрыва бомбы находится внутри бронированной машины.

На фоне подобных заявлений посольство РФ в Лондоне предупредило Великобританию о последствиях поставок урановых боеприпасов. В дипмиссии уточнили, что рассматривают данные планы Минобороны Британии как ведущие к дальнейшей эскалации конфликта.

Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине – СМИ

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