Байден назвал российскую ракету "Кинжал" неуязвимой

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Президент США Джо Байден прокомментировал применение Россией 21 марта гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Об этом сообщает РИА Новости.

"У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить", – сказал политик в ходе встречи с представителями американского бизнес-сообщества.

Накануне российские вооруженные силы впервые применили гиперзвуковую ракету "Кинжал". С ее помощью они уничтожили подземные хранилища украинских авиационных средств поражения, боевых частей для ракет "Точка-У" в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в Константиновке Николаевской области.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

