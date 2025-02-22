NYT: США требуют от Украины отказаться от доходов от портов при сделке по ископаемым

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Условия нового предложения по украинским полезным ископаемым предполагают отказ Киева от половины доходов от природных ресурсов и портов. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, в новый проект соглашения также входят положения о доходах с территорий, вошедших в состав РФ.

В документе указывается, что доходы по сделке будут отправлять в специальный фонд, в котором США владеют 100% финансовой долей. При этом Киев должен будет вносить взносы, пока фонд не достигнет отметки в 500 миллиардов долларов.



Американский президент Дональд Трамп предложил главе Украины Владимиру Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Позже стало известно, что лидер Украины не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с США соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Он отметил, что Вашингтон и Киев близки к подписанию соглашения по украинским редкоземельным элементам и подчеркнул, что украинцы "хотят этого".

