Bloomberg: Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина

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Лидер Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем тот проведет встречу с Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, поводом для встречи может стать подписание соглашения по редкоземельным металлам. Источник Bloomberg отметил, что Зеленский надеется, что соглашение будет подписано в его присутствии и в присутствии Трампа.

Агентство также указывает, что завершенная сделка, предоставляющая США доступ к украинским ископаемым в обмен на гарантии безопасности, может стать ключевым элементом усилий администрации Трампа по урегулированию конфликта. Кроме того, по мнению авторов издания, такая сделка поможет преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом, которые возникли в последнее время.

Ранее Трамп предложил Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны. Украинский лидер ответил, что хочет заключить сделку и в ней есть смысл, однако ее нужно рассмотреть в законодательном плане.

Председатель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз впоследствии назвал отказ Зеленского от сделки недальновидным поступком. Хьюз подчеркнул, что экономические связи Киева и Вашингтона могли бы стать для Украины лучшей гарантией безопасности. Своим предложением Трамп хотел получить компенсацию за вложенные в Украину почти 300 миллиардов долларов.