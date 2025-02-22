Sky News: Зеленский не готов подписать соглашение о полезных ископаемых на условиях США

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Президент Украины Владимир Зеленский еще не готов подписать соглашение о полезных ископаемых с США на американских условиях, сообщил британский телеканал Sky News. Журналисты сослались на источник в окружении украинского лидера.

По словам собеседника СМИ, соглашение еще не готово к подписанию, поскольку в нем присутствует "несколько проблемных моментов". Он также пояснил, что Зеленский "не готов принять предлагаемые условия в нынешнем виде".

Так, по мнению украинской стороны, на сегодняшний день проект соглашения "не отражает партнерства" между государствами. В документе описаны лишь "односторонние обязательства" со стороны Киева.

Американский президент Дональд Трамп предложил Зеленскому поддержку США в обмен на редкоземельные металлы и другие ресурсы страны.

Позже стало известно, что лидер Украины не стал подписывать документы по сделке с США. В Киеве заявили, что решили доработать проект соглашения, а потом передать его представителям Соединенных Штатов.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с США соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий. Он отметил, что Вашингтон и Киев близки к подписанию соглашения по украинским редкоземельным элементам и подчеркнул, что украинцы "хотят этого".