Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, заявил глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов.

"От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи", – цитирует министра ТАСС.

Он высказался об этом в ходе церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" отличившимся участникам специальной военной операции (СВО).

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у российской стороны есть масштабное преимущество в конфликте на Украине.

По мнению политика, у Запада и Украины не было никаких шансов одержать победу. Европа, в свою очередь, была вынуждена опустошить свои склады из-за помощи Киеву.