22 февраля, 08:27Политика
Белоусов заявил о решающем моменте в противостоянии с коллективным Западом
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом, заявил глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов.
"От действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба нашей великой страны. Мы верим в вас и вашу готовность решать самые сложные задачи", – цитирует министра ТАСС.
Он высказался об этом в ходе церемонии вручения медалей "Золотая Звезда" отличившимся участникам специальной военной операции (СВО).
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у российской стороны есть масштабное преимущество в конфликте на Украине.
По мнению политика, у Запада и Украины не было никаких шансов одержать победу. Европа, в свою очередь, была вынуждена опустошить свои склады из-за помощи Киеву.
Дмитрий Песков заявил о разногласиях между Киевом и Вашингтоном