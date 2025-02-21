Песков заявил, что до потепления отношений между РФ и США очередь еще не дошла

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Пока рано говорить о потеплении отношений Москвы и Вашингтона, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой "Известия".

"Одно дело диалог между Россией и США, а другое дело – начало сотрудничества в области развития технологий. Так до этого еще очередь не дошла", – пояснил он.

Ранее Россия и США в рамках переговоров в Эр-Рияде согласились, что связи в экономике, энергетике и космосе необходимо возобновлять. Стороны подчеркнули, что эти отрасли представляют взаимный интерес.

Делегации двух стран провели переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля. Россию представляли помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. От Штатов на встречу поехали госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

