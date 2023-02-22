Польские СМИ назвали провалом слова Дуды о российских военных

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В Польше назвали провалом высказывание главы государства Анджея Дуды о российских военнослужащих. Об этом пишет новостной журнал Wprost.

Ранее президент Польши во время своего выступления назвал украинских бойцов российскими. Он заявил, что Украина до сих пор "не пала только благодаря героизму русских солдат".

"Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился", – отмечается в материале польского издания.

Об ошибке Дуды также написала газета Wiadomosci. А новостной портал NaTemat.pl назвал случившееся "фатальной оплошностью".

12 февраля польский лидер в интервью Le Figaro заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, если западные государства в срочном порядке не передадут украинским вооруженным силам необходимое оружие.

О беспомощности Киева также говорил вице-премьера Польши Мариуш Блащак.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что такие заявления говорят о том, что ВСУ терпят серьезное поражение. По его словам, это попытка подыграть Украине, потому что Польша очень здорово вложилась в этот конфликт.



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