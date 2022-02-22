США расценивают последние шаги РФ как "вторжение" на Украину – Белый дом

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Соединенные Штаты расценивают последние решения российских властей по ситуации на Украине как начало "вторжения" РФ в эту страну. Об этом в эфире телеканала CNN заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

"Да, мы считаем, что это начало вторжения", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Файнер добавил, что Россия якобы вторглась на Украину еще в 2014 году. Он также подчеркнул, что Вашингтон уже начал принимать соответствующие меры в ответ на действия России.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили закон о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Как позже отметили в МИД РФ, данное решение учитывает желание самих жителей Донбасса, а также соответствует положениям Устава ООН, Хельсинского заключительного акта СБСЕ и других ключевых международных документов.

