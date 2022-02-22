Володин сообщил об улучшении состояния Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Государственной думы РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как себя чувствует лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находящийся в Центральной клинической больнице в Москве с коронавирусом.
"Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают", – сказал Володин в ходе обсуждения ратификации договоров с ДНР и ЛНР.
Он выразил надежду, что Жириновский вернется к работе в марте, передает ТАСС.
О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Отмечалось, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Однако позже в Минздраве заверили, что состояние лидера ЛДПР стабильно.
Через несколько дней в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения.
В Минздраве рассказали о состоянии Владимира Жириновского
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