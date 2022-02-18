В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку, однако ему требуется наблюдение, рассказал РИА Новости замглавы фракции Ярослав Нилов.

"Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют теплые слова на его имя", – заявил он.

Информация о госпитализации Жириновского в Центральную клиническую больницу Москвы появилась 9 февраля. Сообщалось, что политик подключен к аппарату ИВЛ и находится в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позднее в Минздраве заверили, что состояние политика стабильно.

Однако после этого в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского. В ЛДПР призвали не верить таким слухам. Партия попросила правоохранителей найти и наказать злоумышленников, распространяющих ложные сведения