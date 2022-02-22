Тимошенко обратилась к Зеленскому в связи с признанием Россией ЛДНР

Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского сплотить все политические и общественные силы, чтобы защитить и сохранить независимость страны. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, во время чрезвычайной угрозы Украине необходима "страна национального единства", в которой будет сильная армия, сильная экономика и объединенное общество.
Тимошенко назвала признание Россией ЛНР и ДНР циничным нарушением фундаментальных норм международного права и открытым объявлением войны мирному государству. Она добавила, что на такие действия надо дать сильный и результативный международный ответ.
"Обращаюсь к руководителям государств – гарантов территориальной целостности и суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму (кроме страны-агрессора): настал момент истины", – сказала политик.
Она призвала их действиями доказать, что их гарантии подлинные и обеспечат возвращение Украине территориальной целостности и мира. По ее мнению, первый необходимый шаг – это возвращение западных посольств в Киев и наблюдателей в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.
Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе. По его словам, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Он заявил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Украина никому ничего не отдаст.
В свою очередь, ДНР и ЛНР приняли закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Донецкая и Луганская народные республики заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР решило временно эвакуировать граждан в Ростовскую область.
Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР
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