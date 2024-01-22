Хуситы заявили, что атаковали американский корабль в Аденском заливе

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Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое правит на севере Йемена и поддерживается Ираном, 22 января атаковало американский военный корабль Ocean Jazz в Аденском заливе. Об этом военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил в эфире телеканала Al-Masirah.

Он подчеркнул, что ВС Йемена продолжают отвечать на любую агрессию Америки или Великобритании против их страны, нанося удары по всем источникам угрозы в Аравийском и Красном морях.

Данная атака стала четвертой с начала американо-британских ударов по Йемену 12 января с целью прекратить нападениям хуситов на корабли, которые связаны с Израилем или идут в его порты.

До этого йеменские хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе 19 января. Атака была совершена в ответ на американские и британские авиаудары по объектам группировки на территории Йемена.

Позже Центральное командование Пентагона подтвердило, что хуситы атаковали американский танкер Chem Ranger при помощи баллистических ракет. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что ракеты упали в воду рядом с кораблем.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.