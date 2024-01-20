США уничтожили три противокорабельные ракеты хуситов в Йемене

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Американские военные уничтожили три противокорабельные ракеты йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) во время ударов по контролируемой группировкой территории Йемена 19 января. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) на своей странице в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что данные ракеты были нацелены на южную часть Красного моря и были готовы к запуску.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что американские силы нанесли удары по позициям хуситов из группировки "Ансар Аллах" в Йемене.

По его словам, это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов.

До этого хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. По словам представителя движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа, было зафиксировано прямое попадание в корабль, однако позже в США опровергли эту информацию, заявив, что ракеты упали в воду рядом с судном.