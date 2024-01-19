В США подтвердили, что хуситы нанесли ракетный удар по американскому судну

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Центральное командование Пентагона подтвердило, что йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" атаковали американский танкер Chem Ranger при помощи баллистических ракет. Об этом со ссылкой на ведомство США сообщает РИА Новости.

Вместе с тем в Пентагоне уточнили, что ракеты упали в воду рядом с кораблем. О каких-либо повреждениях корабля или ранениях среди находившихся на борту не сообщалось. Судно продолжило свой путь, добавили в ведомстве.

О том, что хуситы атаковали американское судно, заявили в самой группировке в ночь на 19 января. Представитель движения "Ансар Аллах" утверждал, что было зафиксировано прямое попадание по кораблю.

До этого в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщили, что в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр было совершено нападение на судно.