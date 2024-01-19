Хуситы нанесли еще один ракетный удар по судну США в Аденском заливе

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Йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Об этом сообщает издание Al Masirah со ссылкой на представителя движения Яхья Сариа.

По его словам, было зафиксировано прямое попадание в корабль. Сариа отметил, что атака совершена в ответ на американские и британские авиаудары по объектам группировки на территории Йемена.

Ранее в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщили, что в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр было совершено нападение на судно.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат осуществлять атаки по местам нахождения йеменских мятежников из движения "Ансар Аллах" до тех пор, пока их потенциал не исчерпает себя.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.