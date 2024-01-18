Пентагон заявил об уничтожении четверти арсенала хуситов – СМИ

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Около четверти арсенала йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) было ликвидировано. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на Пентагон.

В СМИ заявили, что это произошло из-за ударов западной коалиции по объектам хуситов в Йемене.

15 января хуситы подтвердили ракетную атаку на другой корабль США в Аденском заливе. Они также заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Вашингтон также принял решение вернуть движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. США пошли на этот шаг после атак хуситов в Красном море, которые, по мнению американских властей, являются терроризмом и несут угрозу человеческим жизням, торговле и обеспечению гумпомощи.