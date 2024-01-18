Военные США подтвердили удары по ракетным установкам хуситов в Йемене

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США подтвердили нанесение ударов по ракетным установкам йеменских хуситов из группировки "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что удары были нанесены по 14 ракетным установкам хуситов на территории Йемена, которые представляли угрозу американским торговым судам и военным кораблям в регионе.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Соединенные Штаты также вернули движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций на фоне многочисленных атак йеменских мятежников на суда в Красном море.