Хуситы заявили об обстреле еще одного американского корабля в Аденском заливе

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Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало американское судно Genco Picardy в Аденском заливе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление военного представителя мятежников Яхья Сариа.

По его словам, атака на судно была совершена несколькими противокорабельными ракетами. Сариа заявил, что хуситы зафиксировали прямое попадание в корабль.

15 января хуситы подтвердили ракетную атаку на другой корабль США в Аденском заливе. Они также заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Вашингтон также принял решение вернуть движение хуситов "Ансар Аллах" в список террористических организаций. США пошли на этот шаг после атак хуситов в Красном море, которые, по мнению американских властей, являются терроризмом и несут угрозу человеческим жизням, торговле и обеспечению гумпомощи.