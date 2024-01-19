США нанесли еще три удара по позициям хуситов в Йемене

Фото: 123RF/sezerozger

Американские силы нанесли удары по позициям хуситов из группировки "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"Это четвертый раз, когда США предпринимают упреждающие действия за последнюю неделю против ракетных установок хуситов, которые были готовы нанести удар, в данном случае противокорабельными ракетами", – подчеркнул он.

Как отметил Кирби, удары были нанесены по установкам с готовыми к использованию ракетами.

До этого йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по американскому судну Chem Ranger в Аденском заливе. Атака была совершена в ответ на американские и британские авиаудары по объектам группировки на территории Йемена.

Позже Центральное командование Пентагона подтвердило, что хуситы атаковали американский танкер Chem Ranger при помощи баллистических ракет. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что ракеты упали в воду рядом с кораблем.

15 января хуситы подтвердили ракетную атаку на другой корабль США в Аденском заливе. Они также заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.