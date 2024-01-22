В Израиле раскритиковали МИД РФ за упоминание холокоста в связи с иском ЮАР

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Представитель МИД Израиля Лиор Хайат счел неуместным использование МИД России темы холокоста в современном политическом контексте. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Использование официальным представителем МИД России дискурса холокоста в современном политическом контексте является неуважением к холокосту и причиняет вред жертвам и выжившим", – написал Хайат.

Представитель внешнеполитического ведомства также выразил благодарность Германии за ее поддержку и "выступление против необоснованных притязаний ЮАР".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Германии противодействовать ЮАР, которая подала иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа, не удивило Москву.

Дипломат отметила, что в соответствующем правительственном заявлении Берлин ссылается на "учет истории Германии и преступление против человечности в виде холокоста", тем самым заявляя себя в качестве "эксперта" в вопросах массового уничтожения людей.

Также Захарова напомнила, что Германия отказалась платить блокадникам Ленинграда и признавать преступления против народов РФ. Такое поведение является недопустимым, незаконным и безнравственным, добавила она.

11–12 января в суде ООН в Гааге прошли слушания по иску ЮАР против Израиля. Еврейское государство обвинили в нарушении Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

В ЮАР считают, что Израиль намеренно хотел своими действиями вызвать в секторе Газа голод и обезвоживание, в результате чего многие жители анклава могут в ближайшее время просто умереть.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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