Израиль утвердил план замораживания финансовых средств сектора Газа

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Израиль утвердил схему замораживания в третьей стране предназначенных для сектора Газа финансовых средств. Об этом сообщает RT со ссылкой на канцелярию премьер-министра государства Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что в разработке схемы принимал участие Нетаньяху, министр финансов Бецалель Смотрич и глава министерства по стратегическим вопросам Рон Дермер. Согласно документу, средства или их эквивалент нельзя передать Палестине без одобрения главы Минфина Израиля.

"Любое нарушение соглашения позволит министру финансов немедленно заморозить все средства палестинцев", – говорится в сообщении.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

В январе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

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