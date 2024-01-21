Нетаньяху отверг идею прекращения огня в Газе в обмен на заложников

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Израильская сторона отвергает требования радикальной палестинской организации ХАМАС о прекращении боевых действий в обмен на возвращение пленных. Об этом пишет издание Times of Israel со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"На данный момент мы вернули домой 110 заложников, и мы намерены вернуть их всех. Я работаю над этим круглосуточно. Но давайте проясним: я категорически отвергаю условия <...> ХАМАС", – подчеркнул политик.

С его слов, ХАМАС в обмен на освобождение заложников требует прекращения военных действий и вывода ЦАХАЛ из Газы.

Между тем в СМИ сообщали, что глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Во время встречи обсуждались вопросы обеспечения режима прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников и увеличения гуманитарной помощи.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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