В МИД РФ прокомментировали решение ФРГ противодействовать иску ЮАР против Израиля

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Решение Германии противодействовать ЮАР, которая подала иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в секторе Газа, не удивило Москву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это случилось из-за поддержки Израиля Германией. Как отметила дипломат, такая линия ФРГ уже стала догмой и порядком, основанным на правилах США.

"Мы видим, что Германия пошла по другому пути взаимодействия со своим прошлым. Снова, как 80 лет назад, в поступках официального Берлина наблюдается деление людей по национальному признаку, выведенное на новый, более изощренный уровень", – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Также Захарова напомнила, что Германия отказалась платить блокадникам Ленинграда. Кроме того, Берлин отказывается от признания преступлений против народов РФ, добавила она.

В частности, Захарова указала, что такое поведение является недопустимым, незаконным и безнравственным.

11–12 января в суде ООН в Гааге прошли слушания по иску ЮАР против Израиля. Последнее государство обвинили в нарушении Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

По словам представителя ЮАР, Израиль намеренно хотел своими действиями вызвать в секторе Газа голод и обезвоживание, в результате чего многие жители анклава могут в ближайшее время просто умереть. Между тем, по мнению этой стороны, Израиль не допускает в палестинский анклав медикаменты и топливо.

До этого сообщалось, что МИД Израиля поручил своим посольствам оказать давление на мировых дипломатов и политиков для выступления против дела ЮАР в Международном суде ООН.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек