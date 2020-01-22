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Политика

22 января, 11:21

Совфед утвердил Краснова на пост генпрокурора России

политика

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин/

Совет Федерации единогласно утвердил кандидатуру Игоря Краснова на пост генерального прокурора России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Юрий Чайка, который занимал должность генпрокурора последние 13 лет, переходит на другую работу. Ему предложили стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Игорь Краснов с 1997 года работал в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры, а в 2007 году перешел в Следственный комитет. В апреле 2016 года его назначили заместителем Александра Бастрыкина.

В ходе своего выступления в Совфеде Краснов заявил, что не считает нужным расширять полномочия прокуроров. По его словам, речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет. Он добавил, что позиции Генпрокуратуры и СК могут быть разным, однако все полномочия регулируются законом.

15 января правительство РФ в полном составе ушло в отставку. Позднее Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

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