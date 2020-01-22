СФ освободил от должности генпрокурора Чайку

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Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора РФ. Сенаторы проголосовали за это решение на пленарном заседании верхней палаты парламента, сообщает "Интерфакс".

Ранее Владимир Путин предложил СФ кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Чайке было предложено стать полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Свой пост Чайка занимал с июня 2006 года.

Чайка полагает, что Краснов хорошо справится со своими обязанностями. "Я думаю, у него все получится, все ляжет", – сказал он.

Чайка также подчеркнул, что Краснов – выходец из органов прокуратуры и понимает, как работает ведомство. Также Чайка пожелал Краснову всего самого доброго.

Игорь Краснов с 1997 года работал в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры, а в 2007 году перешел в Следственный комитет. В апреле 2016 года его назначили заместителем Александра Бастрыкина.

Выступая в Совфеде Краснов заявил, что не считает нужным расширять полномочия прокуроров. По его словам, речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет. Он добавил, что сейчас могут быть разные позиции Генпрокуратуры и СК, но все полномочия регулируются законом.