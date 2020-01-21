Путин попросил Краснова продолжить усиленную работу по борьбе с коррупцией

Фото: ТАСС/Пресс-служба СК РФ

Владимир Путин попросил Игоря Краснова на посту генерального прокурора России продолжить усиленную борьбу с коррупцией и ведение надзора за соблюдением законности в соцсфере.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что было сделано в последние годы, а именно усиление внимания к соблюдению законодательства в социальной сфере, в борьбе с коррупцией – чрезвычайно важные направления", – приводит слова Путина "Интерфакс".

Президент отметил, что Юрий Чайка сделал многое для того, чтобы наладить работу в прокуратуре в этом направлении.

Краснов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что не считает нужным расширять полномочия прокуроров. По его словам, речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет. Он добавил, что сейчас могут быть разные позиции Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, но все полномочия регулируются законом.

20 января Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу.

На его пост президент внес в Совфед кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Совфед рассмотрит освобождение Чайки с должности и назначение Краснова 22 января.

Игорь Краснов с 1997 года работал в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры, а в 2007 году перешел в Следственный комитет. В апреле 2016 года его назначили заместителем Александра Бастрыкина.

