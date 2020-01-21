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Политика

21 января, 12:26

Песков прокомментировал переход Чайки на другую работу

власть политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой работе Юрия Чайки, который покидает пост генпрокурора, заявил, что пока никаких назначений не было. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока никаких назначений не было. Если и когда они последуют, мы незамедлительно вас проинформируем", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о новом месте работы Чайки.

20 января Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу. Свой пост Чайка занимал с июня 2006 года.

На его пост президент внес в Совфед кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Совфед рассмотрит освобождение Чайки с должности и назначение Краснова 22 января.

Игорь Краснов с 1997 года работал в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры, а в 2007 году перешел в Следственный комитет. В апреле 2016 года его назначили заместителем Александра Бастрыкина.

15 января стало известно, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщил Дмитрий Медведев после того, как российский лидер огласил послание Федеральному собранию. Напомним: Владимир Путин уже подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. В настоящий момент продолжается процесс формирования нового правительства.

Генпрокурора РФ отправят в отставку

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