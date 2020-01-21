Фото: ТАСС/пресс-служба СК РФ

Кандидат на должность Генпрокурора РФ Игорь Краснов не видит необходимости расширять полномочия прокуроров, сообщает ТАСС. По его словам, речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет.

"Я считаю, что реформа была эффективная, следствие и надзор были разделены. И ни у одного органа нет стольких полномочий", – заявил Краснов, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что сейчас могут быть разные позиции Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, но все полномочия регулируются законом.

20 января Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России в связи с переходом на другую работу.

На его пост президент внес в Совфед кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Совфед рассмотрит освобождение Чайки с должности и назначение Краснова 22 января.

Игорь Краснов с 1997 года работал в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год – следователь центрального аппарата Генпрокуратуры, а в 2007 году перешел в Следственный комитет. В апреле 2016 года его назначили заместителем Александра Бастрыкина.

