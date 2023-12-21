Москва соразмерно ответит на санкции ЕС в отношении российских журналистов – МИД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва соразмерно ответит на санкции Евросоюза в отношении российских СМИ и журналистов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что в рамках 12-го пакета санкций индивидуальные рестрикции ввели против телеканалов "Царьград" и "Спас", а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анны Шафран.

По мнению Захаровой, Брюссель не оставляет попыток искоренить любые альтернативные источники информации путем тиражирования незаконных и антидемократических запретительных мер.

"Своими действиями, идущими вразрез со всеми профильными международными обязательствами и политическими декларациями, ЕС в очередной раз доказал ничтожность собственных притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений, как и в правозащитной сфере в целом", – подчеркнула дипломат.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, власти были готовы к тому, что ЕС введет санкции, поэтому уже были разработаны варианты для обхода ограничительных мер.

Общее число введенных санкций достигло 18 772, уточнил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

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