США договорились с Данией о возможности размещения войск на ее территории

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подписали в Вашингтоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны, сообщает ТАСС.

Соглашение рассчитано на 10 лет. Оно позволит Штатам размещать войска и военную технику на территории Дании в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Кроме того, Вашингтон получит доступ к трем датским военно-воздушным базам.

Ранее Копенгаген подписал с Вашингтоном соглашение о двустороннем военном сотрудничестве. До этого аналогичное соглашение с США подписала Финляндия. В связи с этим финского посла в Москве вызвали в МИД РФ.

Дипломата предупредили, что Россия не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на российской границе, которое угрожает безопасности РФ. Кроме того, в ведомстве пообещали, что РФ примет необходимые меры для противодействия "агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет из-за появившейся угрозы со стороны Финляндии. По его мнению, решение о подписании соглашения усилит напряженность между странами.



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