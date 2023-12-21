Итоги года подтвердили, что Россия справилась с вызовами – Матвиенко

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Итоги года, которые подвел Владимир Путин 14 декабря, подтвердили, что РФ справилась с вызовами, отметила глава Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

"Они убедительные, они позитивные. Они подтвердили еще раз, что Россия – мощное суверенное государство, что РФ не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и остается одним из лидеров строительства нового, справедливого миропорядка", – высказалась она.

Матвиенко также обратила внимание, что Совет Федерации в 2023 году работал ответственно и профессионально.

Мероприятие "Итоги года" с Владимиром Путиным состоялось 14 декабря. Оно продлилось 4 часа 4 минуты. В ходе совмещенных пресс-конференции и прямой линии президент затронул социальные, экономические, политические и международные вопросы, а также пообщался с гражданами и прессой.

В частности, в рамках "Итогов года" глава государства напомнил об увеличении МРОТ с начала 2024 года на 18,5%, назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира, а также пообщался с собственным виртуальным двойником.



Путин заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов в мире