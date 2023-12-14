Реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет на 8% – Путин

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Реальная зарплата в России по итогам года вырастет примерно на 8%, сообщил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента.

При этом реальные доходы вырастут на 5%. Глава государства назвал устойчивость российской банковской системы "приятной новостью" для россиян, имеющих вклады.

"Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная, и реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, а где-то под 5% будет", – сказал президент.

Ранее Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей. Документ внесли в Госдуму в сентябре вместе с проектом федерального бюджета. Согласно документу, со следующего года МРОТ возрастет на 18,5%, а с 2025 года его соотношение с медианной зарплатой окажется не ниже 48%.

Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составляет 16 242 рубля.

Как уточнял спикер Госдумы Вячеслав Володин, увеличение МРОТ является важным решением, которое защитит людей и повысит реальные доходы. В результате реализации проекта заработная плата вырастет у 4,8 миллиона граждан РФ, заявил он.

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