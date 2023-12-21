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21 декабря, 09:05

Политика

Израиль объявил об эвакуации жителей части Хан-Юниса на юге Газы – СМИ

Фото: AP Photo/Abed Khaled

Израильская сторона объявила о начале эвакуации граждан, проживающих в некоторых частях города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом рассказали в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Израиль распорядился в среду эвакуировать большие области главного южного города Газы (Хан-Юнис. – Прим. ред.)", – передает AFP сообщение ведомства.

Израиль показал карты, на которых отмечены районы, где будут проводиться эвакуационные мероприятия. Уточняется, что они охватывают пятую часть Хан-Юниса.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Израиль предложил ХАМАС установить паузу в боевых действиях на неделю в рамках новой договоренности об освобождении пленных. Еврейское государство планирует освободить около 40 пленных: женщин, мужчин старше 60 лет и тяжелобольных либо раненых людей.

В свою очередь, посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи подтвердил, что переговоры Израиля и ХАМАС действительно возобновились, однако, по его словам, позиции сторон очень далеки друг от друга.

Позднее палестинская группировка ХАМАС отвергла предложение израильской стороны об освобождении заложников в обмен на недельное прекращение огня в Газе.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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