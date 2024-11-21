Захарова назвала "план стойкости" Зеленского очередным набором болезненных фантазий

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Представленный украинским президентом Владимиром Зеленским "план стойкости" является "очередным набором болезненных фантазий", целью которых является обеспечение самосохранения власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом дипломат обратила внимание, что Зеленский и не скрывает истинного замысла своей идеи.

"Он в парламенте у себя там заявил, что до конца войны выборов на Украине не будет", – цитирует Захарову ТАСС.

Зеленский презентовал свой "план стойкости" Верховной раде 19 ноября, который состоит из 10 пунктов. По версии СМИ, они будут связаны с "фронтом, единством, оружием, энергетикой, финансами, безопасностью, человеческим капиталом, общиной, культурным суверенитетом, политикой героев".

План был создан только для украинцев. Президент утверждал, что он продемонстрирует то, как государство использует свои возможности "ради украинской победы".

До этого украинский лидер представил очередной разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна быть приглашена в НАТО еще до завершения конфликта.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский продвигает не "план мира", а план дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО. В Кремле также добавили, что, судя по реакции Запада, в Евросоюзе и Альянсе не в восторге от такого плана.